Костромская область получит медоборудование для паллиативной помощи

Кострома, 31 октября 2018, 15:59 — REGNUM Костромские власти обещают купить 97 единиц медицинского оборудования для оказания паллиативной помощи, сообщает пресс-служба губернатора области. На закупку лекарств и оборудования для паллиативной помощи планируется привлечь более 32 миллионов федеральных средств.
По словам директора областного департамента здравоохранения Евгения Нечаева, планируется купить:
- оборудование для оказания паллиативной помощи, в том числе, для домашнего использования.
- портативный аппарат для искусственной вентиляции легких,
- противопролежневый матрас,
- аппарат для удаления выделений из дыхательных путей,
- подъемник для перемещения маломобильных пациентов,
- медицинское кресло для принятия душа.
На закупку новых пролонгированных форм анальгетиков, в том числе, трансдермальных (вероятно, речь пластырях для обезболивания, используемых при онкозаболеваниях — прим ИА REGNUM), на общую сумму 1,9 миллионов рублей уже подготовлена аукционная документация.
ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали купить «транспортные аппараты искусственной вентиляции легких, столы-вертикализаторы, медицинские функциональные кровати с электроприводом и другие изделия для обеспечения лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи в домашних условиях» для Костромского онкологического диспансера, Красносельской и Солигаличской районным больницам и Шарьинской окружной больницы.