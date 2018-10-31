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Костромская область получит медоборудование для паллиативной помощи

Общество

На лекарства и оборудования регион потратит более 32 миллионов рублей

Кострома, 31 октября 2018, 15:59 — REGNUM  Костромские власти обещают купить 97 единиц медицинского оборудования для оказания паллиативной помощи, сообщает пресс-служба губернатора области. На закупку лекарств и оборудования для паллиативной помощи планируется привлечь более 32 миллионов федеральных средств.

По словам директора областного департамента здравоохранения Евгения Нечаева, планируется купить:

  • оборудование для оказания паллиативной помощи, в том числе, для домашнего использования.
  • портативный аппарат для искусственной вентиляции легких,
  • противопролежневый матрас,
  • аппарат для удаления выделений из дыхательных путей,
  • подъемник для перемещения маломобильных пациентов,
  • медицинское кресло для принятия душа.

На закупку новых пролонгированных форм анальгетиков, в том числе, трансдермальных (вероятно, речь пластырях для обезболивания, используемых при онкозаболеваниях — прим ИА REGNUM), на общую сумму 1,9 миллионов рублей уже подготовлена аукционная документация.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали купить «транспортные аппараты искусственной вентиляции легких, столы-вертикализаторы, медицинские функциональные кровати с электроприводом и другие изделия для обеспечения лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи в домашних условиях» для Костромского онкологического диспансера, Красносельской и Солигаличской районным больницам и Шарьинской окружной больницы.

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