Костромская область получит медоборудование для паллиативной помощи

Кострома, , 15:59 — REGNUM Костромские власти обещают купить 97 единиц медицинского оборудования для оказания паллиативной помощи, сообщает пресс-служба губернатора области. На закупку лекарств и оборудования для паллиативной помощи планируется привлечь более 32 миллионов федеральных средств.

По словам директора областного департамента здравоохранения Евгения Нечаева, планируется купить:

оборудование для оказания паллиативной помощи, в том числе, для домашнего использования.

портативный аппарат для искусственной вентиляции легких,

противопролежневый матрас,

аппарат для удаления выделений из дыхательных путей,

подъемник для перемещения маломобильных пациентов,

медицинское кресло для принятия душа.

На закупку новых пролонгированных форм анальгетиков, в том числе, трансдермальных (вероятно, речь пластырях для обезболивания, используемых при онкозаболеваниях — прим ИА REGNUM), на общую сумму 1,9 миллионов рублей уже подготовлена аукционная документация.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали купить «транспортные аппараты искусственной вентиляции легких, столы-вертикализаторы, медицинские функциональные кровати с электроприводом и другие изделия для обеспечения лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи в домашних условиях» для Костромского онкологического диспансера, Красносельской и Солигаличской районным больницам и Шарьинской окружной больницы.