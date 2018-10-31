Жители труднодоступных районов Дагестана получили медицинскую помощь

Махачкала, , 15:53 — REGNUM Около 13 тысяч жителей труднодоступных и отдаленных районов Дагестана обследовали республиканские врачи. В рамках медицинского автопоезда «Забота о здоровье» бригада специалистов совершила три командировки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения

Мобильные модули посетили зоны отгонного животноводства в Бабаюртовском, Хасавюртовском и Кизлярском районах республики. Помимо консультаций медработники проводят УЗИ и эндоскопию внутренних органов, флюорограмму, маммографию, ЭКГ и другие виды исследования. Получить всю медицинскую помощь жители районов могли совершено бесплатно.

За проведённую работу специалистов поблагодарил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

«Вы работали на участках трудных, где у людей нет возможности выехать не то что в город, но даже в районную больницу. То, что такие командировки врачей востребованы, стало понятно в первый же день выезда передвижных диагностических модулей», — заявил глава ведомства. Он также подчеркнул, что подобные командировки врачей станут доброй традицией.

Следующим пунктом визита медицинского автопоезда станет Тарумовский район. Первая остановка запланирована в селе Кочубей.

Напомним, что социальный проект «Забота о здоровье» стартовал в Дагестане в конце сентября. Главная цель акции — осмотр, ранняя диагностика и своевременное лечение опасных заболеваний. В реализации проекта принимают участие как взрослые, так и детские бригады.

Передвижные медицинские комплексы ранее побывали в прикутанных хозяйствах Рутульского, Цумадинского и Тляратинского районов Дагестана, где было обследовано более 2,5 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области социальный автопоезд «Забота» открыл новый сезон