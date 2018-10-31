Украинский чиновник показал карту с российским Крымом

Киев, , 15:59 — REGNUM Глава государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк проиллюстрировал своё выступление картой, на которой Крым был обозначен как территория России, сообщило 31 октября информационное агентство «Украинские новости».

Конфуз произошёл во время выступления чиновника на круглом столе, посвящённом проблемам международных транспортных перевозок.

Напомним, представители украинского государства крайне болезненно реагируют на включение Крыма в состав России на тех или иных картах. К примеру, украинские дипломаты добились от немецкого издательства исправления географической карты, на которой Крым вместо российского стал «ничейной» территорией.

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Отметим, согласно опросу, более трети жителей Украины не питают надежд на возвращение Крыма в состав их страны.

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Напомним, решение о воссоединении Крыма с Россией поддержали на референдуме более 90% жителей полуострова.