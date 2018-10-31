Теракт в Архангельске. «Они же дети» продолжают войну

Платон Беседин, , 19:50 — REGNUM

В Архангельске произошёл теракт. Преступник пронёс в здание ФСБ по Архангельской области самодельное взрывное устройство. Прогремел взрыв. Сам террорист погиб на месте. Как тупоголовый шахид.

И снова теракт совершил 17-летний подросток. Даже не удивляет. И дальше всё тоже пройдёт по привычному сценарию. Повздыхают на ток-шоу, расскажут о вреде компьютерных игр и фильмов, потребуют ужесточить законы. И разойдутся по домам, пить свой мохито. До следующего теракта или другой жути, совершённой подростками.

Меж тем в России идёт реальная война. Она начата давно. И на тропе войны — «они же дети». Я повторяю это год — и готов повторить снова. Не «злое ухо», не сгущение красок, но данность, с которой необходимо бороться. Не так, как мы делаем это сейчас.

Вводные данные таковы. Есть поколение — мировоззренческое. У них два царя — бабло и жестокость. И ещё они очень вторичны, они же дети. Это не потерянное поколение, не вывихнутый сустав, не беспризорники из 90-х — нет, эти мальчики и девочки вполне сыты. Они выросли в относительно спокойные «нулевые», когда цены на нефть сделали экономику России стабильной. У них есть хорошие шмотки и «айфоны». Они не бедствуют. Но им скучно. И ещё — они не знают, кто они.

Россия — страна без идеологии. И мы почти гордимся этим. А ещё мы свободная страна. Это правда. Не верьте тем, кто считает, будто у нас тоталитарное государство. Нет, по сравнению со многими странами у нас очень много свобод. И вот в них нужно отыскать себя, потому что ответа не подсказали. Кто я? Что я?

Особенно, если учесть, что в современном обществе есть патологический синдром мессии. Едва ли не каждый считает себя избранным. У молодых людей это развито вдвойне. Им кажется, что он или она рождены для чего-то большего. Им нужна слава, много славы. Поэтому они придумывают не просто зло, но обоснование зла. И с таким восторгом обсуждают поступки стрелков из Колумбайна. Мол, они были особенными и стали знамениты, потому что обладали своей идеологией. Подобными переписками, где подростки угрожают терактами и расправами ради донесения своей идеологии, завалены социальные сети. Вот только на выходе — ни славы, ни богатства.

Самоидентификацию ищут там, где легче всего, — в грязи. В культе жестокости и успеха. Подростки оказываются готовы на всё ради своих минут славы, ради богатства. Им уже недостаточно просто зверски убить инвалида, как в Берёзовском, помочившись на его голову, из которой выпали глаза, — так на ней прыгали. Теперь они занялись терактами.

И ещё есть тотальная тупость. Та, что не даёт ни знаний, ни понимания. Россию устроили так, что знания для достижения успеха оказались не нужны. Гораздо важнее уметь вклиниваться в систему, быть способным на что угодно и не иметь никаких моральных ценностей. Поэтому 17-летние девочки работают в массажных салонах, где ищут себе «папиков», а их молодые кавалеры делают «закладки» с наркотиками. Это мечта у некоторых российских подростков — получить такую синекуру.

Добавляем к этому два фактора — полное равнодушие родителей, заваленных либо кайфом от успеха, либо, наоборот, проблемами выживания, и разрушенную систему образования. Родитель — чужой, учитель — предмет для насмешек, нищеброд. И иногда подростку банально не хватает ремня или отправки на «картошку». Чтоб самодельные мессии хорошенько так потрудились. «Они же дети» отчаянно нуждаются в трудотерапии. Такой, чтобы не хватало ни сил, ни времени на купание в грязи.

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В результате мы имеем идеальную среду для вызревания будущих маньяков, террористов и преступников. Существующая матрица готовит к этому с первого дня. И у подростков в головах альтернативная картина. Потому угрожающий взорвать ФСБ вполне серьёзно считает, что причины для такого поступка очевидны — «спецслужбы пытают людей». Это полное равнодушие к чужой жизни. И к своей тоже. Всё — ради забавы.

Сейчас в наши дома стучатся персонажи из «Странных игр» Михаила Ханеке. Помните такой фильм? В дом семьи — отец, жена, дочь — стучатся два милых парня, одетых в белые шорты и футболки для гольфа. Их пускают в дом, а дальше начинается ад: пытки, издевательства, убийства. Милые мальчики в костюмах для гольфа оказываются равнодушными маньяками. И им это в кайф. Иначе они не могут. Есть ощущение, что в «Странные игры» превращается сегодня вся Россия.

Теперь вызревших маньяков направляют. Дают им взрывные устройства, оружие, указывают цель. Подобной вербовкой занимаются соответствующие службы и люди. Или кто-то до сих пор думает, что Керчь, Пермь, Архангельск — это частные случаи? Правда, есть такие глупцы?

Нет, мы имеем дело с разветвлённой организацией, нечто вроде тоталитарной секты, которая вербует и направляет наших детей. А те не слишком сопротивляются. Убивать, пытать, взрывать — для них это весело и престижно. А всё начиналось с простой ненависти к полиции и государству молодых людей, для которых бунтовать вроде бы обыденно.

То, что происходит сейчас в России — война, самая страшная за всю историю. И действовать на ней необходимо как на войне, мобилизовав все структуры и силы. Тут мало одной работы спецслужб. Защититься рамками и охраной не получится. Безумцы-смертники всё равно будут лезть на амбразуру. Мы говорили о недостаточной безопасности школы в Керчи, но в Архангельске теракт произошёл прямо в здании ФСБ. Что может быть защищено лучше?

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И особый ужас в том, что на войне, где всё понятно (вот — фашист, а вот — свой), организм мобилизуется сам; таково свойство человеческой психики. И вместе с тем вводится военное положение и отдаются приказы. Но для всего этого нужно признать, что идёт война. Битва же, которую начали «они же дети», не принимается, не фиксируется в массовом сознании. Наоборот, всячески отрицается. Ищутся любые способы, чтобы оттянуть её, надеваются шоры и розовые очки — лишь бы не верить. А потому организм — и человека, и государства — существует в стандартном режиме; следовательно, он максимально уязвлён.

А потому «они же дети» отправляются убивать нас по одному, а после — расшатывать всю Россию. У наших врагов не было, нет и не будет оружия более эффективного. Впрочем, судя по тому, как мы пытаемся бороться с данной проблемой, главные враги для себя — это мы сами.

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