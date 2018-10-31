Учителей Москвы вновь обманули?

Москва, , 16:17 — REGNUM В официальную статистику зарплат московских педагогов включается то, что нельзя считать окладом в полном смысле этого слова. Об этом 31 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий, комментируя слова начальника управления экономического анализа Департамента образования города Москвы Александра Муратова. Последний, выступая на заседании комиссии Московской городской думы по образованию, заявил, что средняя зарплата педагогов системы общего образования в Москве за девять месяцев 2018 года выросла до 90 тыс. рублей и более.

«Это правда, как любая статистика, а любая статистика зависит от того, какие параметры вы в неё заложите, — сказал Луховицкий и призвал обратить внимание на четыре очень важных момента. — Момент первый: не учитывается заработная плата людей, которые имеют меньше 18 часов в неделю. Моя зарплата учитывается, так как у меня 19 часов. А зарплата моей коллеги, у которой 12 часов, она вообще не учитывается этой статистикой. Момент второй — считается вся зарплата. Не за ставку часов. А вся сумма, которую получает работник — за классное руководство, дополнительные занятия, какие-нибудь кружки и так далее».

Третий момент, отмеченный Луховицким, состоит в том, что в эту же официальную зарплату записывают все премии.

«Но премия — это не зарплата, — сказал профсоюзный лидер. — Вопиющий случай, когда в конце августа всех учителей Москвы обманули. Было распоряжение Собянина всем учителям Москвы выдать премии от 50 тыс. до 80 тыс. рублей. Учителя об этом услышали и обрадовались. Но чуть ли не в половине школ этой премии не было. Не потому что директора злодеи, а потому что Собянин распорядился выплачивать эту премию из Фонда оплаты труда школы. То есть он не дал дополнительных денег на это. Это привело к тому, что те школы, которые выплатили сейчас, в октябре-ноябре премии выплачивать не будут».

Наконец, четвертый момент, о котором сообщил Луховицкий, такая статистика пусть и не учитывает оклада директора школы, но учитывает зарплату завучей.

«Более того, сюда включают деньги, которые учителя получают из внебюджетных фондов — то есть деньги родителей, — сказал Луховицкий. — И не учитывается интенсивность труда. Сейчас очень мало классов, в которых меньше 25 детей. Нагрузка на учителей растёт. И зарплата растёт. У нас подушевое финансирование. Большая школа — значит, начинают идти большие деньги. Дополнительно в этом году многие учителя получают специальные деньги за так называемую московскую электронную школу. По 10 тыс. в месяц. Это не постоянная зарплата. В этом году им так платят. Никто не скажет, что это будет продолжаться дальше. Это спекуляция на том, что сейчас заплатили и говорят о том, что повысилась зарплата. Это временная перемена, которая всегда может измениться».

Напомним, что, согласно сообщению ТАСС, начальник управления экономического анализа Департамента образования города Москвы Александр Муратов, выступая на заседании комиссии Московской городской думы по образованию заявил, что средняя зарплата педагогов системы общего образования в Москве за девять месяцев 2018 года выросла до 90 тыс. рублей и более.

«Если мы возьмём 2017 год, например, то средняя заработная плата по системе департамента педагогических работников учреждений общего образования составляла 75,8 тыс. рублей. За девять месяцев 2018 года размер заработной платы педагогических работников организаций общего образования перешагнул планку в 90 тыс. рублей», — сказал Муратов.

Отметим также, что ранее с аналогичной сомнительной статистикой выступал другой столичный чиновник, но уже от сектора здравоохранения. Речь идёт о заместителе руководителя московского Департамента здравоохранения Валерии Павлове, донесшем до сведения общественности, что зарплата московских врачей за девять месяцев 2018 года выросла более чем на 30%, а средний размер их зарплаты составляет более 136 тысяч рублей.

Как и следовало ожидать, к реальной зарплате московского врача эти цифры имели весьма далёкое отношение.

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