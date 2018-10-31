В Тюмени «старушку с топором» освободили в зале суда

Тюмень, , 15:50 — REGNUM В Тюмени по решению суда освободили 74-летнюю пенсионерку, обвиняемую в угрозе убийством 25-летнему следователю. Пожилая женщина провела два месяца в следственном изоляторе. Поэтому, признав её виновной, суд вынес решение не штрафовать ветерана труда и почётного нефтяника, сообщают местные СМИ.

Напомним, активная тюменская общественница Нина Т. подозревалась в авторстве писем с угрозами в адрес заместителя главы администрации Максима Афанасьева. В июле 2017 года к ней пришёл следователь с обыском. Пожилая женщина не желала его впускать, угрожая на словах «отрубить башку». На пенсионерку завели уголовное дело за угрозу убийством, дескать «угрожала сотруднику правоохранительных органов топором». Женщина не являлась на судебные заседания. Поэтому 29 августа 2018 года её задержали и поместили в СИЗО.

Сегодня, 31 октября, ветерану труда и почётному нефтянику Нине Т. суд вынес обвинительный приговор. Она признана виновной, но освобождена от уплаты штрафа, учитывая время пребывания под стражей и заслуги — ранее она преподавала в горном институте, имеет министерские грамоты и благодарности, вышла на пенсию с должности заместителя руководителя организации «Запсибнефтестрой».

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