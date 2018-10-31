Страховщики назвали имена граждан, чаще всего попадающих в ДТП

Москва, , 15:23 — REGNUM Чаще всего виновниками дорожно-транспортных происшествий на автодорогах России становятся граждане с именами Александр (8,77% всех ДТП), Сергей (7,65%), Елена (7,68%) и Ольга (6,26%). Такие данные приводят аналитики Института риска «АльфаСтрахование», изучив более чем 180 тыс. страховых случаев с клиентами по ОСАГО за несколько лет, сообщили в компании.

Кроме того, участниками ДТП были мужчины с именами Алексей (4,78%), Владимир (4,44%) и Андрей (4,32%) и женщины с именами Татьяна (5,95%), Наталья (5,81%) и Ирина (5,61%).

Наиболее осторожные автолюбители среди мужчин — Николай (2,79%), Михаил (2,22%) и Юрий (2,03%), среди женщин — Екатерина (4,2%), Анна (4,06%) и Анастасия (3,1%).

По данным аналитиков, чаще остальных попадают в ДТП люди в возрасте 25−40 лет. Много автомобильных аварий происходит по вине людей в возрасте 29−31 года, 26−28 лет и 32−34 года.

Читайте также: Аварии с участием семи автомобилей произошли на МКАД

Как сообщает ИА REGNUM, на автодорогах России ежедневно происходят ДТП с участием одного или нескольких автомобилей. Для некоторых автолюбителей они заканчиваются летальным исходом. ГИБДД просит граждан соблюдать Правила дорожного движения.

Читайте также: На МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей