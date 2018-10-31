В Крыму предлагают возрождать традиции советской школы

Симферополь, , 15:16 — REGNUM Керченская трагедия должна ускорить изменения в системе образования в масштабе всей страны, которые и без того назрели, — нужно срочно возрождать то лучшее, что было в советской школе, в организации детского досуга. Такое мнение 31 октября на заседании крымского парламента высказал его спикер Владимир Константинов.

«Нельзя оставлять школу один на один с проблемами воспитания подрастающего поколения. Это должно быть заботой всего общества. Речь идёт о нашем будущем, о будущем нашей страны. И здесь посторонних и равнодушных быть не должно», — отметил Владимир Константинов.

По его мнению, необходимо оперативно внести коррективы в социальную и информационную политику, в организацию системы безопасности в детских и образовательных учреждениях, повысить контроль психологического состояния детей и подростков.

«Для нас важно воспринять случившееся как вызов, ответом на который должен стать комплекс мер, гарантирующий невозможность повторения подобной трагедии. Именно поэтому так важен всесторонний и беспристрастный анализ событий 17 октября. Некоторые его аспекты ещё не до конца ясны, но основные проблемы, к решению которых мы с вами можем приступить немедленно, очевидны. Нами в профильных комитетах разрабатывается целый пакет законодательных инициатив, ряд из которых мы направим в федеральные законодательные и исполнительные органы, другие — станут основой нашей законотворческой деятельности в ходе текущей сессии», — подчеркнул председатель Госсовета Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погибло 16 учеников и 5 преподавателей, ещё несколько десятков учеников были ранены. По официальным данным правоохранителей, единственным подозреваемым назван 18-летний студент Владислав Росляков, который был найден мёртвым в этом же здании.

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