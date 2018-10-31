Необычное поведение звезды сериала «Мистер робот» стало поводом для мемов

Нью-Йорк, США, , 15:47 — REGNUM Необычное поведение американского актёра Рами Малека во время общения с фанаткой стало поводом для многочисленных мемов. Девушка попросила исполнителя передать видеоприветствие её друзьям, но оказалось, что артист согласен только фотографироваться. Однако девушка уже начала видеосъёмку, и дальнейшее поведение актёра ввело пользователей Twitter в заблуждение.

https://twitter.com/enemyfiIm/status/1057076580370051072

Поклонница Малека рассказала, что, когда она закончила съемку, актёр забрал у неё смартфон, чтобы сделать фотографию. При этом селфи Малик так и не сделал, а лишь сменил режим видеосъёмки на фото и вернул камеру девушке.

За два дня видео собрало более 3 млн просмотров. Пользователи не ограничились комментариями о неловкости ситуации — в сети появилось множество мемов о реакции Малека на видеосъемку.

https://twitter.com/nycstarks/status/1057116135957491712

«Режиссер: «И-и-и-и… Мотор! Снимаем!» Рами Малек: «Нет. Но мы можем сделать фото», — пишет Spicie Meatball.

https://twitter.com/hausXoXo/status/1057139809943281664

https://twitter.com/cursednina/status/1057118522893983744

https://twitter.com/psyourewrong/status/1057150802861719552

Американский актёр Рами Малек начал свою карьеру в 2004 году, однако широкую известность получил лишь спустя 11 лет, исполнив роль хакера Эллиота Алдерсона в сериале «Мистер Робот». В ноябре этого года Малек появится на большом экране в биографическом фильме о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия».

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