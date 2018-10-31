В центре Киева полиция задержала молодых людей, вооруженных палками

Киев, , 15:20 — REGNUM В правительственном квартале Киева полицейские задержали группу молодых людей, вооружённых палками и газовыми баллончиками. Об этом сообщили 31 октября в пресс-службе столичной полиции.

«Правоохранители заметили подозрительных лиц, которые находились возле микроавтобусов во дворе дома на улице Шелковичной. При поверхностном осмотре они обнаружили запрещённые предметы: дубинки, балаклавы, газовые беллончики и т. п.», — сказано в сообщении.

Нарушители были доставлены в участок для общения со следователями.

В тот момент, как сообщили СМИ, у здания правительства Украины, около сотни представителей различных общественных организаций требовали уволить главу Фонда госимущества (ФГИУ) Виталия Трубарова.

Напомним, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вынесло предписание и. о. главы ФГИУ, в котором сказано, что чиновник не прошёл специальную проверку перед тем, как занять должность.