Префектура Иль-де-Франс откроет 7000 мест для размещения бездомных людей

Париж, , 15:12 — REGNUM В префектуре Иль-де-Франс объявили об открытии 7000 мест для размещения бездомных людей в зимний период, с ноября по конец апреля, в том числе 2633 места в Париже, сообщает газета 20 minutes.

«Мы предоставим бездомным людям более 7000 мест в регионе Иль-де-Франс. Мы будем открывать их по мере необходимости. К первой неделе ноября уже подготовлено 1244 места. Бездомные люди будут размещены в приютах, больницах и общественных зданиях», — заявил Мишель Кадо, префект региона.

Согласно недавнему докладу парижской ассоциации «Atelier parisien d'urbanisme» (APUR), бездомные люди редко пользуются специальными приютами. 45% из них говорят, что никогда не спали в приюте, часто из-за отсутствия мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Парижа Анн Идальго призвала к принятию активных мер для создания приютов на холодное время года для бездомных людей.

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