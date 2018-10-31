Семьи моряков «Норда» ничего не знали о подготовке обмена — СМИ

Симферополь, , 15:00 — REGNUM Подготовка к обмену моряков экипажа российского сейнера «Норд» прошла втайне от членов семей экипажа. Об этом сообщила супруга оставшегося на Украине капитана судна Владимира Горбенко Мария.

«Мы ничего не знали об этом, не предполагали. Узнали мы только тогда, когда ребята оказались на границе, на нашей стороне», — цитирует ее слова РИА Новости.

По словам Марии Горбенко, ее супруг также не знал о готовящемся обмене. В настоящее время капитан «Норда» находится в Мелитополе, его семья надеется на скорое возвращение Владимира в Россию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семерых российских моряков с захваченного украинскими пограничниками в Азовском море сейнера «Норд» обменяли на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041».

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