«Позор на всю Россию»: суд над хантами в Югре из-за трёх медведей

Сургутский район, Югра, , 15:18 — REGNUM В ноябре 2018 года предполагается поставить точку в суде над четырьмя хантами-оленеводами, убившими на территории традиционного природопользования трёх медведей. Разбирательство тянется второй год. Представители общественности называют его «позором на всю страну» и сетуют на «загвоздки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

История убийства трёх медведей

Согласно федеральному законодательству представителям коренных малочисленных народов Севера разрешена «охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни… свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления». Это цитата из статьи 19 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ. Но как выясняется на практике, в законодательном императиве есть исключения.

Примечательна история добычи четырьмя соседями-оленеводами трёх медведей. Начало история берёт 25 марта 2017 года, когда Анатолий С. приехал в гости к своему соседу Якову П., чтобы помочь собрать оленей. Сгоняя стадо, 16-летний внук Анатолия С. случайно наткнулся на медведя-шатуна, который ударил его лапой по голове. Шатуны — это медведи, рано отошедшие от спячки, и очень опасны для человека из-за отсутствия корма. Ранней весной они нападают на любую живность, в том числе и на людей.

Подростка госпитализировали в больницу посёлка Нижнесортымский, а вечером того же дня Яков П. позвонил своему соседу Виталию П. с предупреждением, что шатун идёт в сторону его стойбища. Мужчины собрались и отправились на поиски опасного зверя. Обнаружили шатуна на берегу реки Соим, в 165 километрах от деревни Русскинской. До леса добирались, как водится, на снегоходах. Потом встали на лыжи. Услышав лай собаки, направились на звуки, говорят оленеводы. Увидели, как медведь уже терзает собаку. Косолапого убили с пяти выстрелов. Тушу привезли к дому Якова П., там же и разделали. Мясо поделили, а шкура досталась хозяину угодий. Когда освежевали зверя, выяснилось, что ими была убита кормящая медведица. Значит, где-то рядом бродит её голодное потомство.

Соседи Яков П., Анатолий С., Леонид К. и Сергей П. решили отыскать медвежонка. Отправились до леса, как водится, на снегоходах, встали на лыжи. Обнаружив берлогу, мишку там не нашли. Зато напали на большие следы двух годовалых медведей-пестунов. Пошли по ним. Молодые медведи появились перед оленеводами неожиданно. Один из них сбил с ног Сергея П., другой, выше человеческого роста, по словам охотников, был готов к нападению. Но ружьё оказалось сильнее зверей. И медвежонок нашёлся — в желудках убитых пестунов. По предположению охотников, из-за отсутствия матери-защитницы мишка стал лёгкой добычей для голодных собратьев.

Эта история осталась бы в семейных преданиях дружных соседей-оленеводов, как пример взаимовыручки, однако у неё случился иной поворот — уголовный. В апреле к соседям наведались полицейские с требованием пояснений по поводу убийства трёх медведей вне сезона охоты, причём на соседском родовом угодье. Возбуждение уголовного дела уже в мае 2017 года за незаконную охоту и крупный материальный ущерб в размере 270 тыс. рублей для оленеводов стало неожиданностью. Они ведь защищались! Причём сосед не возражает! И вскоре у четверых оленеводов были изъяты снегоходы, ружья, три медвежьих шкуры, а также хантыйский пояс с ножом.

Загвоздки правосудия

Ситуация вызвала недоумение и гнев у соплеменников оленеводов. За них вступился депутат думы ХМАО, хантыйский писатель Еремей Айпин. Но, как 12 октября 2017 года депутату Государственной думы РФ Татьяне Гоголевой на запрос ответил прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин, «…охота осуществлена с применением механического транспортного средства, что свидетельствует о наличии в их (оленеводов — прим. ИА REGNUM ) действиях признаков состава преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ («Незаконная охота» — прим. ИА REGNUM )».

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации обратилась в феврале 2018 года к Генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой восстановить нарушенные права малочисленных народов, проживающих в Югре. В обращении, которое составила адвокат, директор Центра по сохранению биоразнообразия, традиционных знаний и правового просвещения «Хранители» Юлия Якель, говорится, в частности, что, забрав у оленеводов оружие, их лишают средств защиты от диких животных.

«Удивительным и одновременно показательным стал тот факт, что поводом к проверке обстоятельств дела послужила не информация из больницы о нападении медведя на мальчика, а случайно обнаруженная шкура медведя. На первых допросах полицейские не разрешили оленеводам пригласить адвоката. Не было и переводчика. Первым допросили человека, который плохо владеет русским языком. Все последующие допросы и выводы строились в основном на его ответах, полученных в отсутствие адвоката и в условиях неполного понимания смысла задаваемых вопросов. Так, услышав о том, что он приехал на снегоходе, следствием был сделан ошибочный вывод о том, что вся охота велась с помощью механических транспортных средств-снегоходов», — пишет в обращении Юлия Якель.

Вся загвоздка в снегоходе, акцентирует внимание правозащитница.

«Объяснения оленеводов, что они не преследовали зверя на снегоходе, — он использовался лишь для доставки охотников к месту преследования и для вывоза добычи, — были проигнорированы. В итоге возбуждено несколько уголовных дел», — поясняет правозащитник.

Причём семьи оленеводов, живущих традиционным промыслом, многодетные. Иных источников, кроме как сбор дикоросов, оленеводство и охота, они не имеют.

«Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа в своем ответе на обращение по вышеописанному делу утверждает, что «действующее федеральное законодательство не предусматривает использование малочисленными народами механических транспортных средств в качестве способа обеспечения традиционного образа жизни». Однако, такого запрета нет в федеральном законодательстве. Не известно, кто породил миф о том, что традиционный образ жизни, — это только тогда, когда ты живешь в чуме и ходишь на охоту с копьем. Однако такие представления оказались очень удобными и быстро распространились в обществе», — обращается к Генпрокурору России правозащитница.

«Всероссийский позор» или правосудие?

Но правоохранительные органы и прокуратура настаивают на браконьерстве оленеводов. К обоснованию своей позиции они подключили чиновников Природнадзора Югры и других региональных департаментов. Председатель Сургутского болгарского землячества Атанас Атанасов, который присутствовал на очередных слушаниях запутанного дела оленеводов 11 октября 2018 года, возмущён судопроизводством и выступлениями сотрудников правительственных ведомств как экспертов стороны обвинения. И через югорский информационно-аналитический портал «СИА-Пресс» он обратился к губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

«Мы стали свидетелями дичайшей некомпетентности должностных лиц. Или может быть сознательной линии «перевоспитания» аборигенов: попытки показать им, кто в доме хозяин. По логике этих специалистов, абориген (употребляю этот термин, который адекватен «представителю малочисленных народов Севера, ведущему традиционный образ жизни») имеет право передвигаться с оружием только на территории своего родового угодья. Суду, прокуратуре, а также администрации округа и лично губернатору стоит внимательно разобраться в сложившейся ситуации и прекратить дело из-за отсутствия состава преступления в действиях охотников-ханты. Хватит позорить округ на всю Россию», — обратился Атанас Атанасов к главе региона.

И обещает, что если Сургутский районный суд решит, что коренные жители Югры действовали незаконно, то им придется доказывать своё право в Верховном суде, а может и в международном. Тогда будет «позор планетарного масштаба», обещает Атанас Атанасов.