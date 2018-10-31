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Стало известно, когда в Москве наступит климатическая зима

Общество

Климатическая зима в столице наступит ближе к Новому году

Москва, 31 октября 2018, 14:48 — REGNUM  Климатическая зима в Москве наступит ближе к Новому году, сказал 31 октября исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктёв.

По его словам, обычно температура в столице смещается в сторону отрицательных значений 10 ноября, однако сейчас «наблюдается другая тенденция».

«Судя по всему, зима пока откладывается и наступит ближе к Новому году», — цитирует ТАСС Киктёва.

Напомним, по данным синоптиков, в первые дни ноября в Москве наступит потепление, снег растает, а погода будет, как в «середине октября». Между тем ночью 31 октября в Москве температура воздуха опускалась до — 2 градусов, такая погода стала самой холодной с начала осени.

Читайте подробнее: Ночь на 31 октября в Москве стала самой холодной с начала осени

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