В Киргизии хотят запреть родителям отказываться от вакцинации детей

Бишкек, , 14:33 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии разрабатывает проект закона о введении в стране обязательной вакцинации. На рассмотрение общественности и парламента его внесут в 2019 году. Об этом заявила директор республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, выступая на пресс-конференции.

«Занос опасных инфекций из других регионов в Киргизию не исключен. В трех странах, например, сейчас регистрируется дикий полиовирус, вызывающий детский спинномозговой паралич. Это Афганистан, Пакистан и Нигерия. На Украине регистрируется дифтерия. Ее могут завезти в нашу страну. Опять же случаи кори, вирус которой завезли из России в декабре», — подчеркнула она.

Также Ишенапысова отметила, что после того как в 2017 году мигранты завезли в Киргизию корь, в республике резко возросло количество граждан, зараженных этой болезнью. Сейчас оно уже превышает 500 человек. При этом 48% заболевших — это дети в возрасте одного года.

Наибольшее количество случаев заражения корью зафиксировано в киргизской столице — свыше 300 пациентов с таким диагнозом, а на втором месте оказалась Чуйская область — более 100 заболевших.

Глава центра иммунопрофилактики заострила внимание на том, что единственной причиной, по которой в Киргизии произошла вспышки кори, является рост числа граждан, отказавшихся от вакцинации.

«Центр в июле подал заявку на приобретение корево-краснушной вакцины для контактирующих лиц, не привитых ранее детей, медиков. В республику поступило 30 тысяч вакцин. Минздрав подготовил письмо в Роспотребнадзор с просьбой предоставить 100 тысяч доз», — подытожила она.

ИА REGNUM напоминает, что ранее киргизстанские медики сетовали на то, что в 2017 году более 1200 детей в Киргизии не получили календарные прививки от кори и гриппа. Произошло это из-за того, что их родители отказались проводить вакцинацию, исходя из своих религиозных принципов.

Отметим, что за годы независимости в Киргизии значительно вырос уровень религиозности граждан. К примеру, в апреле 2011 года депутаты принесли в жертву семерых ягнят, чтобы «изгнать злых духов из здания парламента» и «улучшить работу законодательного органа». А в сентябре 2017 года представители молодежи трех южных регионов провели религиозный обряд «для снижения количества ДТП», также заколов жертвенное животное.