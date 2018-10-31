МВД Италии выделяет 12 млн евро на добровольную высылку мигрантов

Рим, , 14:32 — REGNUM Министерство внутренних дел Италии потратит 12 млн евро на программу добровольной высылки нелегальных мигрантов на Родину, заявил в среду, 31 октября, глава ведомства вице-премьер Маттео Сальвини, передает информагентство Ansa.

По словам министра, высылка мигрантов на добровольной основе будет происходить и быстрее, и дешевле.

Приоритетной задачей правительства будет подписание соглашений со странами, граждане которых нелегально живут в Италии, об их принудительной высылке, отметил Сальвини.

Министр добавил, что новому правительству уже удалось ограничить прибытие в страну новых нелегальных мигрантов, теперь нужно решить вопрос о тех, кто уже находится в Италии.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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