Рязанские школы проверили после трагедии в Керчи

Рязань, , 14:28 — REGNUM В Рязани в результате проверки школ, которая была организована после трагедии в Керчи, не нашли серьёзных нарушений. Как сообщила 30 октября пресс-служба правительства региона, руководители областных министерств и ведомств проинспектировали 30 школ.

Замечания, сделанные по итогам проверок, касаются профессиональной подготовки охранников, которая не всегда отвечает требованиям, и совершенствования системы видеонаблюдения. Также в одной из школ проверяющие не увидели ограждения.

«По итогам работы отмечается, что в целом учреждения образования имеют достаточно высокий уровень обеспечения безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил взрыв в учебном заведении. После он начал расстреливать преподавателей и учащихся из огнестрельного оружия. В результате нападения погибли 20 человек. Еще одна пострадавшая скончалась позднее.

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