Врио главы Липецкой области обсудил экологию и АПК с полпредом президента

Липецк, , 14:27 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев 30 октября провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. Как сообщила пресс-служба администрации региона, они обсудили вопросы экологии и развития агропромышленного комплекса Липецкой области.

Игорь Артамонов рассказал Алексею Гордееву о масштабной программе обновления городского транспорта.

«В следующем году планируется приобрести для Липецка около 300 современных автобусов, соответствующих самым строгим экологическим требованиям», — сказал врио главы региона.

Также Артамонов по итогам своего недавнего визита на Новолипецкий комбинат отметил, что одним из важнейших приоритетов Группа НЛМК считает соответствие ведения бизнеса экологическим требованиям, поэтому инвестирует значительные средства в природоохранные технологии. За последние пять лет на липецкой производственной площадке на эти цели направлено около 10 миллиардов рублей.

Алексея Гордеева интересовала готовность региона к реализации национального проекта «Экология». Впервые экологической повестке уделено столь пристальное государственное внимание и предусмотрены значительные средства. Стоимость всего проекта в России до 2024 года составит 4 трлн рублей, причем 80% из них — средства из внебюджетных источников. Национальный проект состоит из 11 федеральных проектов по трем основным направлениям — отходы, воздух, вода — и будет реализовываться в плотной связке с регионами, где люди непосредственно сталкиваются с последствиями ухудшения экологической ситуации.

Касаясь темы развития липецкого АПК, Игорь Артамонов подчеркнул, что область занимает третье место в России по сбору овощей закрытого грунта. По этому показателю липчане находятся в числе лидеров вместе с Краснодарским и Ставропольским краями, и регион продолжает наращивать объем производства.

В районах возводятся теплицы пятого поколения с применением технологии UltraClima. На данный момент производством тепличных овощей в регионе занимаются четыре компании. Общая площадь теплиц составляет 106 гектаров. В ноябре 2018 года еще одна компания планирует ввести в эксплуатацию около 11 гектаров теплиц. До 2020 года общая площадь теплиц превысит 200 гектаров, что позволит получать до 190 тыс. тонн овощей.