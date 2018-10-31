Библиотека экс-президента Франции Франсуа Миттерана распродана на аукционе

Париж, , 14:29 — REGNUM Книги двадцатого века, преимущественно оригинальные издания, из библиотеки бывшего президента Франции Франсуа Миттерана (1916 — 1996) были выставлены на аукционе в Париже, сообщает Euronews.

В общей сложности 683 лота. Среди них книга «Любовник из Северного Китая» Маргерит Дюрас была продана за 18 тыс. евро.

Со времени смерти бывшего президента эти книги принадлежали его младшему сыну.

«Я не знаю, связан ли успех аукциона с личностью самого социалистического лидера, в любом случае мне нравится, что в современную эпоху, когда у нас есть интернет, книга остается вечно магическим объектом», — заявил французский писатель и лирик Пьер Гросс.

Напомним, Франсуа Миттеран занимал пост президента Франции с 1981 по 1995 годы.