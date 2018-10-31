Пользователей Facebook возмутило гендерно нейтральное печенье

Лондон, , 14:46 — REGNUM Пользователей Facebook возмутило название печенья «Имбирные люди», которое выставила в витрину одна из кондитерских Великобритании. Изображение лакомства опубликовала на своей странице в соцсети местная жительница.

Чтобы избежать устоявшегося названия «имбирные человечки», в котором используется слово men (мужчины), пекари решили указать гендерно нейтральное слово «люди». Однако юзеры не оценили старание работников кондитерской. Пост с возмущением набрал более 5 тыс. комментариев и свыше 13,5 тыс. репостов.

Большинство подписчиков отмечают под публикацией своих рыжеволосых знакомых и спрашивают их мнение по поводу такого десерта. Дело в том, что слово ginger, использованное в названии десерта, обозначает одновременно и имбирь, и рыжий цвет волос. В итоге пользователи посчитали, что пекари унижают рыжеволосых людей.

Кроме того, многие посчитали гендерно-нейтральное название лакомства глупым и заявили, что никогда не купят печенье, которое называют «людьми».

"Серьезно, я не куплю ничего в магазине, который называет их людьми, это тупо», — пишет Патрисия Б.

Напомним, ранее в универмаге Stockmann в Хельсинки появился отдел с гендерно нейтральной одеждой. В новом отделе представлены коллекции Calvin Klein, Kenzo, Burberry и других брендов. По словам директора по работе с клиентами Stockmann, ритейлер хочет вдохновить покупателей делать покупки без предубеждений.

Читайте ранее в этом сюжете: Ни мужское, ни женское: в Stockmann открыли гендерно нейтральный отдел