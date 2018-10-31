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Трудовая миграция разрушила десятки тысяч украинских семей — эксперт

Общество

Люди утратили связь друг с другом

Киев, 31 октября 2018, 13:57 — REGNUM  На Украине выросло число социальных сирот, чьи родители уехали на заработки за рубеж, заявила член Европейской психотерапевтической лиги Наталья Кухтина 31 октября в эфире украинского «Пятого канала».

«Когда один из членов семьи, особенно если это женщина, уезжает на долгое время работать в какую-то страну, он утрачивает отношения и связь с детьми, с семьёй. И семьи разрушаются», — рассказала эксперт.

Она отметила, что наибольшее количество детей-социальных сирот зафиксировано в Западной Украине.

Напомним, как утверждает депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, за рубеж на заработки уехала большая часть жителей Тернопольской области.

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