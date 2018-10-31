Доклад HRW о семейном насилии в России в Кремле сочли неполноценным

Москва, , 13:37 — REGNUM В Кремле надеются, что в России станет меньше случаев семейного насилия. Об этом сегодня, 31 октября, журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Тема «насилия в семье» вновь обсуждается в Москве

Отвечая на вопрос о докладе организации Human Rights Watch о насилии в российских семьях, в которых утверждается, что с принятием в России закона о декриминализации побоев ситуация стала только хуже, официальный представитель Кремля заявил, что не располагает точной официальной статистикой о подобных случаях. Он также отметил, что доклад правозащитников, основанный на опросах всего «нескольких десятков женщин» не может считаться полноценным исследованием и тем более характеризовать ситуацию в целом по такой огромной стране как Россия.

«Он (доклад, — прим. ИА REGNUM ) не может претендовать на доклад о ситуации в стране», — заявил Дмитрий Песков.

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Напомним, в сентябре исследователь Human Rights Watch по России Юлия Горбунова сообщила о значительном ухудшении ситуации с семейным насилием после вступления в силу закона о декриминализации побоев. По её словам, это дало агрессору ощущение безнаказанности за свои поступки, практически исчезла превентивная функция уголовного наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о декриминализации побоев в семье был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году. Согласно документу, побои в отношении близких лиц исключаются из числа уголовно наказуемых преступлений и переводятся в разряд административных правонарушений, но только в случае не повторного совершения поступка. Виновный в нанесении побоев наказывается штрафом в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Также ему может грозить ­до 15 суток ареста или исправительные работы.

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