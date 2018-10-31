В РФ переходят на счётчики с автоматической передачей показаний

Москва, , 13:39 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому перечень приборов учета энергоресурсов, которые устанавливаются в жилых объектах, дополнен автоматизированными информационно-измерительными системами. Текст документа опубликован на сайте правительства России.

«Тема важная, компании, которые устанавливают водо‑ и тепло, электросчётчики и приборы в домах будут нести ответственность за то, как они работают, отслеживать гарантийные сроки, проверять точность показаний, устранять те неполадки, которые, конечно, будут, и в целом контролировать то, как функционирует система учета на протяжении всего технологического и жизненного цикла. Потребителям, у которых они будут устанавливаться, не придется отслеживать показания и заниматься проверкой приборов. Таким образом это передвигается на сами организации», — сообщил Медведев.

По его словам, в настоящий момент уровень оснащенности приборами учета составляет в зависимости от вида энергоресурсов и региона от 20 до 80%.

«То есть где-то серьезная цифра, уже практически сплошное установление этих приборов, а где-то совсем в начале», — отметил глава правительства.