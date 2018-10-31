Число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Прикамье «может пугать»

Пермь, , 13:32 — REGNUM В Пермском крае за девять месяцев 2018 года отмечается снижение заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Снижение отмечается в 20 муниципальных образованиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минздраве.

«В этом году основные усилия мы направили на выявление этого заболевания. Количество вновь выявленных случаев может пугать, но здесь важнее то, что человеку будет вовремя оказана необходимая медицинская помощь, он будет находится под контролем врача», — сказала заместитель министра здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова.

В краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями со своей стороны заметили, что снижение заболеваемости произошло на фоне увеличения количества скрининговых обследований населения на ВИЧ-инфекцию. За девять месяцев обследовано 453 363 человека, что на 9,5% больше, чем в 2017 году.

Напомним, в регионе с начала 2018 года зафиксировано 2862 новых случая ВИЧ-инфекции. В регионе проживают 27 954 людей, живущих с ВИЧ. Показатель распространённости — 1065,7 на 100 тыс. населения.

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