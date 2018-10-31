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На украинском соборе будут лишь избранные представители УПЦ МП — раскольник

Общество

Раскольники опасаются, что священники УПЦ могут прийти на собор сами и привести с собой братию

На украинском соборе будут лишь избранные представители УПЦ МП — раскольник
Гюстав Доре. Раскольники (фрагмент)

Киев, 31 октября 2018, 13:39 — REGNUM  В объединительном соборе раскольничьих церквей не должны свободно участвовать представители канонической Украинской православной церкви, заявил спикер религиозной организации «Киевский патриархат» Евстратий Зоря 30 октября в интервью изданию «Главред».

По мнению раскольника, представителей УПЦ КП, выступающих против церковной автокефалии, на собор допускать не следует:

«Представим себе, митрополит Онуфрий (глава канонической православной церкви Украины, — ИА REGNUM ) или митрополит Антоний, которые против автокефалии и об этом заявляют, таки придут на собор. Они скажут, что хотят участвовать. Они же архиереи? Именно. С Украины? Да. Значит, скажут они, мы — члены собора и мы против объединения, против автокефалии. Они не сами придут, а приведут 90 архиереев Московского патриархата», — рассказал Зоря журналистам.

По это причине раскольники из «Киевского патриархата» настаивают на участии в соборе только тех священников, которые ранее обратились к главе Константинопольского патриархата Варфоломею с просьбой издать томос об автокефалии украинской церкви.

Напомним, Константинопольский патриарх пообещал дать томос об автокефалии после объединения раскольничьих церквей Украины в новую структуру. По традиции, лидеры раскольников не могут решить ни кто возглавит новую церковь, ни на основании чьего устава будет проходить собор.

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Глава «Киевского патриархата» Филарет отказался идти на любые компромиссы по данному вопросу, а эксперты отмечают, что у Варфоломея, помимо Филарета, есть множество более подходящих кандидатур на пост руководителя новой украинской церкви.

Отметим, ранее стало известно о существовании «пропрезидентской» кандидатуры в лидеры единой раскольничьей церкви. Пётр Порошенко поддерживает священника УПЦ МП митрополита Винницкого и Барского Симеона.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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