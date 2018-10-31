Суд отклонил иск Грудинина о защите чести и достоинства к ВГТРК

Москва, , 13:17 — REGNUM Савеловский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства директора ЗАО «Совхоз имени Ленина», бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина к ВГТРК, сообщает 31 октября корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Грудинин просил признать ложными сведения, которые были распространены в передаче «Прямой эфир» от 12 июля. В программе было озвучено, что у Грудинина якобы имеются ценные бумаги в зарубежном банке на общую сумму почти 7,5 млрд рублей. В итоге суд отклонил иск политика.

Напомним, в декабре 2017 года беспартийный директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин был выдвинут КПРФ в качестве кандидата от партии для участия в президентских выборах, которые состоялись в марте 2018 года. На них Грудинину удалось заручиться поддержкой свыше 11% избирателей. Главой государства был избран Владимир Путин.

Читайте также: Имущество Грудинина и его бывшей жены разделят в суде