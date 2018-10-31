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Законопроект о действиях экипажа в отношении авиадебоширов внесен в Госдуму

Общество

Речь идет и о мерах сдерживания

Москва, 31 октября 2018, 13:16 — REGNUM  Законопроект о полномочиях членов экипажа самолетов в отношении дебоширов внес в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Старовойтов, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Поправками в Воздушный кодекс командиру воздушного судна предоставляется право отдавать распоряжения членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) о пресечении ими противоправных действий лиц, которые создают своими действиями непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна, с использованием специальных средств сдерживания, размещенных на борту воздушного судна.

Перечень данных средств, а также правила их применения должны быть установлены правительством РФ.

Ранее Госдума приняла ряд законопроектов, предоставляющих авиакомпаниям право отказывать в заключении договора воздушной перевозки, если пассажир внесен перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена, за совершение им прежде серьезного правонарушения на борту самолета.

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