В Новгородской области горе-отцы задолжали своим детям почти 1,6 млрд руб

Великий Новгород, , 13:10 — REGNUM В Новгородской области тысячи детей не получают алименты на своё содержание. Только в начала 2018 года в горе-родители, которые уклоняются от своих обязанностей по уплате алиментов, стали фигурантами 274 уголовных дел. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП 31 октября.

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В большинстве случаев после вынесения судом обвинительного приговора недобросовестные родители получают наказание в виде шести месяцев исправительных работ. Кроме того, с ним удерживается 5% от заработной платы. Однако суды выносят и боле суровые приговоры, вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

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Так, шесть месяцев в тюрьме предстоит провести жительнице Валдая, задолжавшей на содержание своих четырёх детей, воспитанием которых уже давно занимается их отец, почти 1 млн рублей.

Как добавили в пресс-службе ведомства, нередки и случаи, когда неплательщики выплачивают накопившиеся долги по алиментам под угрозой запрета выезда за границу.

Добавим, что всего по Новгородской области цифра неплатежей по алиментам приближается к 1,6 млрд рублей.

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