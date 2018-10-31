Активистка из Уфы подала в суд на «ВКонтакте» за разглашение ее данных МВД

Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM Живущая в Уфе активистка группы Навального Лилия Чанышева подала в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга исковое заявление к ООО «ВКонтакте», сообщили 31 октября в судебной пресс-службе Северной столицы.

Девушка, которая ведет политическую деятельность в Уфе с 2016 года, требует возмещения морального вреда в размере 100 тыс. рублей за незаконное, по мнению заявителя, разглашение социальной сетью относящейся к ней информации правоохранительным органам.

В интервью изданию «Проект» Чанышева сообщила, что своим иском хочет «остудить пыл этой соцсети в части незаконного слива личной информации и частной переписки как в отношении меня, так и в отношении других пользователей в будущем».

По словам активистки, администрация «ВКонтакте» раскрыла ее данные по запросу полиции. Но в нем не содержалось ссылки на расследование уголовного дела или доследственную проверку, что требуется по закону для подобных запросов.

«Процессуальное решение по заявлению пока не принято», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным правозащитной организации «Агора», в январе 2018 года Центр по противодействию экстремизму МВД Башкирии потребовал у администрации соцсети «ВКонтакте» предоставить время, дату создания страницы Чанышевой, личные данные при регистрации, а также IP-адреса. В тот же месяц «ВКонтакте» предоставила все требуемые сведения.