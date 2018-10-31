В Евросоюзе нет понятия «европейской цены на газ» — украинский политолог

Киев, , 13:13 — REGNUM Украинские политики обманывают население, рассказывая о цене на газ «как в Европе», заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 31 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В ЕС нет даже двух стран с одинаковыми ценами на газ. При этом цены на газ для населения в странах ЕС существенно отличаются — иногда в разы — и находятся в широком диапазоне от $403 за 1 тыс. куб. в Румынии до $1516 в Швеции. Цена зависит от многих факторов, в том числе и от покупательской способности граждан», — рассказал эксперт.

Бортник отметил, что за последние пять лет во многих странах Евросоюза цены на газ снизились.

«Поэтому разговор о «европейских ценах», которые постоянно растут, это обман», — подытожил Руслан Бортник.

Напомним, правительство Украины подняло цену на газ для населения на 23,5%. В следующем 2019 году пройдёт ещё несколько этапов повышения.

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Украинские политики стараются не вспоминать о том, как обещали обеспечить население Украины дешёвым газом украинской добычи.