РПЦ призывает соотечественников за рубежом к сплочению

Москва, , 12:52 — REGNUM События, которые сейчас происходят в мировом православии, в частности разрыв с Константинополем, должны преодолеваться «терпением и любовью». Об этом, сегодня, 31 октября, выступая на Всемирном конгрессе соотечественников в Москве, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

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Обращаясь к соотечественникам за рубежом, Иларион призвал их с пониманием отнестись к сложившейся непростой ситуации, сообщает Интерфакс.

«Мы ожидаем […] сплочения и усиления поддержки наших зарубежных общин и приходов нашей церкви», — добавил митрополит, напомнив верующим, что принципиальность в канонических вопросах не означает отказ от добрых человеческих отношений с православными других стран.

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«Фактически Русскую православную церковь пытаются сделать заложницей нынешнего глобального политического противостояния России и Запада», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября синод Вселенского патриархата отменил решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату. Одновременно с этим с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария была снята анафема, наложенная РПЦ. В ответ на это 15 октября Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем «в связи с его посягательством на каноническую территорию РПЦ и агрессивными антиканоническими действиями на Украине, направленными на подрыв существующего канонического строя и поддержку раскольнических структур».

Напомним, VI Всемирный конгресс российских соотечественников проходит в Москве с 31 октября по 1 ноября. Участие в нём примут свыше 700 человек, в том числе 400 делегатов из 98 стран. В ходе нынешнего конгресса будут подведены итоги деятельности за прошедшие три года и определены ориентиры взаимодействия на будущее.

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