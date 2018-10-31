Названы темы итогового сочинения в 2018-2019 учебном году

Москва, , 12:50 — REGNUM Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) представил тематические направления для написания итогового сочинения в 2018—2019 учебном году — это «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». Также публикованы рекомендации по организации и проведению итогового сочинения, сообщили в Рособрнадзоре.

По данным ФИПИ, итоговое сочинение (изложение) учащиеся российских школ будут писать 5 декабря 2018 года, а также в дополнительные сроки 6 февраля и 8 мая. Заявления от учащихся на участие в итоговом сочинении принимаются не позднее, чем за две недели до его проведения. Продолжительность экзамена — 3 часа 55 минут.

Места проведения итогового сочинения (изложения) оборудуют металлоискателями, средствами видеонаблюдения и средствами подавления сигналов мобильной связи. На экзамене будут присутствовать общественные наблюдатели. Во время написания сочинения школьникам запрещено пользоваться средствами телефонами, фото-, аудио‑ и видеоаппаратурой и справочниками.

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Как сообщало ИА REGNUM, темами для написания итогового сочинения в 2016—2017 учебном году стали: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда», в 2017—2018 учебном году — «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Смелость и трусость», «Цели и средства», «Человек и общество».

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