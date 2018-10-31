Мэр Омска пригрозила увольнением чиновникам за коммунальные долги в школах

Омск, , 12:49 — REGNUM Мэр Омска Оксана Фадина потребовала, чтобы сотрудники департамента образования более качественно проработали вопросы обеспечения городских школ горячим водоснабжением и отоплением. Директору департамента Инне Елецкой поручено проанализировать соответствие расходов на отпуск тепловой энергии, указанный в договорах, реальному потреблению ресурсов, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Глава города отметила, что ситуация с кредиторской задолженностью повторяется уже не в первый раз, а значит, нужные меры так и не были предприняты.

«В прошлом году у нас уже была критическая ситуация, которая, как видно, ничему не научила: муниципалитету пришлось в спешном порядке гасить кредиторскую задолженность в 28 миллионов за коммунальные услуги бюджетных учреждений образования. Мы её погасили. После этого была изменена структура департамента, введена отдельная должность заместителя директора специально для того, чтобы он занимался хозяйственными вопросами, — сказала Оксана Фадина. — Ещё в феврале я дала указание проанализировать, почему в школах фактические расходы превышают договорные суммы. Лимиты снова достигают примерно той же суммы. За период времени, которое было дано, не поступило никаких предложений, и теперь с завидным спокойствием зашла речь о расходах свыше договорных сумм».

Она отметила, что это не случайность, а по ряду учреждений уже стандартная практика. Фадина подчеркнула, что снимет экономию с других статей, но вместе с ней снимет и должностных лиц, задачей которых было разобраться с этой проблемой.