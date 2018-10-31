Верховный суд признал незаконным долгий арест блогера Китуашвили

Москва, , 12:47 — REGNUM Содержание под стражей блогера, основателя сайта «Смотра.ру» Эрика Китуашвили было незаконным. Такое решение вынес президиум Верховного суда РФ, сообщает 31 октября «Лайф».

Адвокаты Китуашвили рассказали, что их подзащитный намерен взыскать с государства моральный ущерб. Видеоблогер находился под арестом в СИЗО с февраля 2016 года, пока в октябре текущего года Дорогомиловский суд Москвы не признал его виновным в мошенничестве.

Ранее юристы обжаловали решение о мере пресечения блогеру в ЕСПЧ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Китуашвили был признан виновным в мошенничестве с автомобильными страховками и отмывании денег. Следствие установило, что он инсценировал угон четырех автомобилей, чтобы получить со страховой компании свыше 8 млн рублей.

Основатель «Смотра.ру» получил четыре года и восемь месяцев колонии общего режима, при этом проведенное под стражей время ему зачтут в качестве строка лишения свободы.

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