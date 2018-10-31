МВД Италии нанимает новых сотрудников для охраны школ от наркодилеров

Рим, , 12:36 — REGNUM МВД Италии выделит около 2,5 млн евро на наем дополнительных сотрудников и другие необходимые работы для обеспечения защиты школ от торговцев наркотиками, сообщил на своей странице в Twitter в среду, 31 октября, глава ведомства вице-премьер Маттео Сальвини.

Около 1,3 млн евро будет потрачено на зарплаты новых сотрудников, которых возьмут на работу по постоянным контрактам. Остальные средства будут направлены на приобретение камер видеонаблюдения, проведение рекламных кампаний и другие работы.

Больше всего средств будет направлено в самые проблемные, с точки зрения уровня распространения торговли наркотиками, города: Рим (720 тыс. евро), Милан (345 тысяч евро), Неаполь (240 тыс. евро), Турин (220 тыс. евро).

Ранее министр внутренних дел заявлял, что в рамках борьбы с наркодилерами у них предполагается изъять средства, объем которых будет сопоставим с объемом всех затрат по этой программе, то есть около 2,5 млн евро.

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