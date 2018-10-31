Ревизоры проверят деятельность «Укрзализныци»

Киев, , 12:33 — REGNUM Счётная палата Украины намерена проверить деятельность компании «Укрзализныця», заявил глава ведомства Валерий Пацкан, сообщил 31 октября официальный сайт Счётной палаты.

Проверяющих интересуют причины двукратного повышения тарифов в течение 2018 года, а также многочисленные обвинения компании в растратах и необоснованных закупках:

«Закупка угля по завышенным ценам, значительные затраты на SMM-услуги, заоблачные суммы на сувенирную продукцию и т.п. В Счетной палате, после обновления её состава, уже встал вопрос о необходимости проведения аудита «Укрзализныци», — отметил чиновник.

Пацкан также отметил, что о проверке попросил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Министр обеспокоен тем, что предприятие не справляется с объёмом грузовых перевозок.

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Напомним, в начале августа 2018 года стало известно, что «Укрзализныця» заплатит более 1,5 млн в рублёвом эквиваленте за ведение своей официальной страницы в социальной сети Facebook.

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