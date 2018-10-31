Путин подписал закон о запрете рекламы по написанию дипломных работ

Москва, , 12:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламировать услуги по написанию дипломных работ, диссертаций и других научных работ на заказ, документ опубликован 31 октября на портале правовой информации.

«Федеральный закон направлен на повышение качества подготовки обучающихся», — отмечается в справке к документу.

Таким образом написание научных работ другими людьми будет включено в перечень запрещенных для рекламирования товаров и услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что, поскольку размещение рекламы услуг по подготовке и написанию дипломов и других аттестационных работ на заказ «стимулирует потребителей использовать эти услуги», 16 октября Государственная дума РФ приняла закон о запрете таких услуг.

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