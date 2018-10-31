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Пакистанские исламисты потребовали смерти судьям верховного суда

Общество

Они недовольны отменой смертного приговора христианке, якобы оскорбившей ислам

Исламабад, 31 октября 2018, 12:16 — REGNUM  Судьи верховного суда Пакистана, отменившие смертный приговор христианке Азии Биби, заслуживают смерти, заявили 31 октября члены радикальной исламистской партии «Техрик-э-Лабайк», сообщает Arab News.

Азия Биби была приговорена в 2010 к смерти якобы за оскорбление ислама. Приговор был отменен 31 октября верховным судом республики.

«Глава «Техрик-э-Лабайк» Мухаммад Афзал Кадри выпустил постановление, согласно которому председатель суда и все, кто причастен к освобождению Азии, заслуживают смерти», — подчеркнул пресс-секретарь партии Эджаз Ашрафи.

В связи с вынесением решения суда сторонники партии вышли на массовые акции протеста.

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