Пакистанские исламисты потребовали смерти судьям верховного суда

Исламабад, , 12:16 — REGNUM Судьи верховного суда Пакистана, отменившие смертный приговор христианке Азии Биби, заслуживают смерти, заявили 31 октября члены радикальной исламистской партии «Техрик-э-Лабайк», сообщает Arab News.

Азия Биби была приговорена в 2010 к смерти якобы за оскорбление ислама. Приговор был отменен 31 октября верховным судом республики.

«Глава «Техрик-э-Лабайк» Мухаммад Афзал Кадри выпустил постановление, согласно которому председатель суда и все, кто причастен к освобождению Азии, заслуживают смерти», — подчеркнул пресс-секретарь партии Эджаз Ашрафи.

В связи с вынесением решения суда сторонники партии вышли на массовые акции протеста.