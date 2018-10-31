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Станцию киевского метро «заминировали» второй раз за сутки

Общество

Поезда едут мимо станции без остановки

Киев, 31 октября 2018, 12:15 — REGNUM  Станция метро «Льва Толстого» в центре Киева закрыта для посетителей, сообщили в администрации киевского метрополитена 31 октября, сказано на официальной странице организации в социальной сети Facebook.

Закрыт также переход на станцию «Дворец спорта».

Предыдущий звонок о минировании станции поступил вечером 30 октября. Взрывотехники обследовали станцию, но ничего не обнаружили.

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