Станцию киевского метро «заминировали» второй раз за сутки

Киев, , 12:15 — REGNUM Станция метро «Льва Толстого» в центре Киева закрыта для посетителей, сообщили в администрации киевского метрополитена 31 октября, сказано на официальной странице организации в социальной сети Facebook.

Закрыт также переход на станцию «Дворец спорта».

Предыдущий звонок о минировании станции поступил вечером 30 октября. Взрывотехники обследовали станцию, но ничего не обнаружили.

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