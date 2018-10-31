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Жители России отдохнут три дня и поработают четыре

Общество

«Длинные» выходные определены постановлением правительства

Москва, 31 октября 2018, 12:10 — REGNUM  Три выходных подряд будет у жителей России в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Выходными будут суббота, воскресенье и понедельник 3, 4 и 5 ноября.

«Длинные» выходные определены постановлением правительства. Понедельник 5 ноября стал выходным, так как праздничный день 4 ноября пришелся в 2018 году на воскресенье.

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Следующая за 5 ноября рабочая неделя будет состоять из четырех дней. Она начнется во вторник, 6 ноября, и продлится до пятницы, 9 ноября.

Затем «длинные» выходные начнутся в России 30 декабря. Новогодние каникулы продлятся до 8 января 2019 года включительно.

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День народного единства
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