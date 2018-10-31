Российский учёный рассказал, зачем бизнесу и обществу нужны философы

Архангельск, , 12:10 — REGNUM Кроме преподавания философии, существуют другие сферы, в которых могут быть востребованы философы. Например, крупные западные компании ввели должность философа, который занимается консультированием топ-менеджмента, заявил доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук Юрий Резник в интервью Высшей школе социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного (Арктического) государственного университета.

«Его приглашают, когда возникают мировоззренческие сложности, когда нужно выработать философию компании, стратегию ее развития, то есть когда речь идет о долговременных серьезных программах», — сказал учёный.

По его словам, философ владеет методологической культурой, у него широкий кругозор и он может быть полезен в решении общесистемных проблем. Уже на следующей стадии разработки стратегии развития компании, корпорации подключаются юристы, экономисты, социологи и психологи. Подобное направление, убежден Резник, у российских предприятий ещё впереди.

Обществом философы могут быть востребованы в публичном пространстве. Например, говорит учёный, все существующие сегодня телепередачи и различные шоу проходят без участия философов, а это та сфера, где они должны о себе заявить. При этом философ — это человек, который не обязательно занимается политическими проблемами, а тот, кто может обозначить круг проблем, волнующих современного человека, найти способы их решения. Также специалисты в области философии могут заниматься индивидуальным консультированием людей, находящихся в мировоззренческом кризисе или испытывающих какие-то экзистенциальные затруднения.

Ранее в архангельском вузе прошла международная конференция «Язык как отражение духовной культуры народа». Учёные и эксперты обсудили проблемы изучения картины мира, культурных кодов, лексики и фразеологии, живой разговорной речи и другие актуальные вопросы.

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