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В Ярославле снесут все незаконные бинбоксы

Общество

Законных рекламных урн около 40 штук

В Ярославле снесут все незаконные бинбоксы
Иллюстрация: Группа в Facebook Дороги Ярославля
Бинбокс

Ярославль, 31 октября 2018, 11:59 — REGNUM  В Ярославле грядет массовый демонтаж незаконных бинбоксов — а таковых, по данным мэрии, намного больше, чем тех, которые оформлены по всем правилам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснили в мэрии Ярославля, собственника рекламных конструкций — ООО «Эволюция» — уведомили о необходимости демонтировать незаконные бинбоксы в добровольном порядке. На это дан срок — до 10 ноября, в противном случае урны будут снесены принудительно. По словам заместителя мэра Ярославля Алексея Торопова, законно установленных рекламных конструкций в виде бин-боксов всего 40−45. Остальные, который около ста, размещены без соответствующих разрешений. Теперь у собственника есть два выхода — либо узаконить их, либо добровольно демонтировать.

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Городское благоустройство
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