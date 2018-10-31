Психологическое давление: в Прикамье наказали навязчивых коллекторов

Пермь, , 11:52 — REGNUM В Пермском крае суд оштрафовал две коллекторские организации за допущенные нарушения при работе с гражданами по возврату просроченной задолженности. Поводом для административного наказания стали проверки по жалобам пермяков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

По данным судебных приставов, одна компания грешила звонками третьему лицу, который не был проинформирован о факте имеющейся задолженности, кредиторе и организации, которая действует от его имени, не были представлены контактные телефоны кредитора и коллектора. Мужчина неоднократно выражал несогласие по поводу взаимодействия с коллекторской конторой, но звонки и голосовые сообщения не прекращались.

Другая коллекторская компания пыталась оказать психологическое давление на женщину. Её вводили в заблуждение относительно передачи вопроса о просроченной задолженности в суд и уголовного преследования. При этом контора не стеснялась в выражениях.

Обе коллекторские организации признаны виновными в совершении административного правонарушения и оштрафованы на 60 и 100 тысяч рублей.

В УФССП по Пермскому краю подчеркнули, что граждане, которые испытывают дискомфорт от общения с коллекторами и считают, что коллекторские компании действуют с нарушениями, могут обратиться за защитой в службу судебных приставов. По фактам обращений последуют проверки, с последствиями по их результатам.