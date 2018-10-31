Более 200 пострадавших от паводка на Кубани не могут вернуться в свои дома

Краснодар, , 11:50 — REGNUM 1983 человека получили единовременную материальную помощь и компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества в результате наводнения в Сочи, а также Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края по данным на 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации края. В общей сложности пострадавшими признано 2545 домовладений, в которых проживает 6771 человек. Пострадавшим выплачено около 114 млн рублей.

До сих пор в пунктах временного размещения остаются 212 человек — им пока некуда вернуться: вода полностью или частично разрушила их дома. В числе пострадавших — 79 детей, 15 инвалидов, 55 многодетных и малоимущих граждан. Люди обеспечены питанием. Работают пункты гуманитарной помощи, где можно получить средства личной гигиены, одежду, предметы быта и другие вещи первой необходимости.

Отметим, что в общей сложности в регионе на выплаты пострадавшим от стихии зарезервировано 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в результате наводнения из-за ливней в ряде районов Краснодарского края оказались подтоплены 2,5 тыс. жилых домов, объекты инфраструктуры, размыты дороги. Шесть человек погибли. Нарушенное электроснабжение специалистам полностью восстановить удалось лишь к 30 октября. Сейчас в регионе продолжаются работы по ликвидации последствий стихии.