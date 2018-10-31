Минздрав России создает Единую информационную систему

Москва, , 11:42 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации создает Единую информационную систему, в которую войдут данные 75 тыс. медицинских организаций по всей России. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, сообщается на сайте министерства.

По ее словам, Единая информационная система будет готова к 1 января 2022 года. К единому цифровому контуру подключатся все медицинские организации по стране, включая сельскую инфраструктуру, ФАПы и врачебные сельские амбулатории.

Кроме того, Минздрав совместно с представителями субъектов РФ проработал индивидуальные региональные сегменты нацпроекта «Здравоохранение». По мнению главы Минздрава, это позволит улучшить доступность первичной медпомощи, снизить смертность населения, устранить дефицит кадров и решить ряд других важных проблем в российском здравоохранении.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ предлагает создать биометрический регистр врачей. Система будет включать: регистр медицинских работников, электронную регистратуру, подсистему мониторинга организации оказания высокотехнологичной медпомощи и санаторно-курортного лечения и ряд других подсистем.

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