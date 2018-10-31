Беглов предложил назначить выплаты блокадникам, не проживающим в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM Граждане, пережившие блокаду Ленинграда, но не зарегистрированные в Санкт-Петербурге, должны иметь возможность получить единовременную выплату в связи с 75-летием освобождения города от блокады, которое будет отмечаться в январе 2019 года. С таким предложением в петербургском парламенте выступил 31 октября врио губернатора Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Беглова, соавтором инициативы также является спикер Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров.

Ранее городской парламент уже поддержал в первом чтении законопроект, согласно которому блокадники, ветераны, инвалиды и труженики тыла, которые зарегистрированы в Санкт-Петербурге, получат по 7 тыс. рублей в связи с юбилейной датой в 2019 году. На эти цели в бюджете города заложено 1 млрд 600 млн рублей.

«Есть участники блокады, которые не проживают в нашем городе, их тоже (надо) отметить. Это, ориентировочно, выплаты в 16,5 млн рублей. Думаю, что депутаты согласятся и поддержат наше предложение совместно с Вячеславом Серафимовичем (Макаровым). Соответствующие расходы будут заложены поправками ко второму чтению», — сказал Беглов.

Добавим, согласно проекту, пожилые жители Петербурга, родившиеся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, получат в 2019 году по 3 тыс. рублей единовременно.

На начало апреля 2018 года в Северной столице живут 125 тыс. 473 человека из числа инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Как пояснил врио губернатора, проект позволит в январе-апреле 2019 года предоставить выплаты 375 тыс. ленинградцев, инвалидам и ветеранам, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей и детям войны.

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