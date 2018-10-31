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Глава Google X покинул пост после обвинения в сексуальных домогательствах

Общество

The New York Times провело собственное расследование о сексуальных домогательствах в Google

Маунтин-Вью, США, 31 октября 2018, 11:49 — REGNUM  Глава Google X Ричард ДеВаул покинул компанию после выхода расследования The New York Times о домогательствах в Google, сообщает издание Axios. ДеВаул был одним из героев расследования.

В материале утверждалось, что в 2013 году глава Google X приставал к кандидатке на должность инженера Стар Симпсон. На собеседовании он рассказал девушке об «открытых» отношениях с женой и пригласил Симпсон на фестиваль Burning Man. Там он предложил девушке раздеться и сделать массаж. Симпсон отказалась, а через несколько недель ей отказали в работе без объяснения причин.

В 2015 году она сообщила о домогательствах в Google. Представители компании попросили девушку не распространяться о случившемся и заверили, что меры уже приняты. После выхода расследования ДеВаул извинился за «ошибку в суждениях» и заявил, что Симпсон решили не брать на должность ещё до приглашения на фестиваль.

В материале The New York Times речь шла о трёх топ-менеджерах, которые домогались сотрудниц — ДеВауле, старшем вице-президенте компании Амите Сингхале и создателе Android Энди Рубине. Двое последних после внутренних расследований покинули компанию сами с «золотым парашютом» в несколько миллионов долларов. По данным Axios, ДеВаул не получил выходного пособия.

Читайте ранее в этом сюжете: NYT опубликовало расследование о сексуальных домогательствах в Google

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Сексуальные домогательства и их последствия
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