Глава Google X покинул пост после обвинения в сексуальных домогательствах

Маунтин-Вью, США, , 11:49 — REGNUM Глава Google X Ричард ДеВаул покинул компанию после выхода расследования The New York Times о домогательствах в Google, сообщает издание Axios. ДеВаул был одним из героев расследования.

В материале утверждалось, что в 2013 году глава Google X приставал к кандидатке на должность инженера Стар Симпсон. На собеседовании он рассказал девушке об «открытых» отношениях с женой и пригласил Симпсон на фестиваль Burning Man. Там он предложил девушке раздеться и сделать массаж. Симпсон отказалась, а через несколько недель ей отказали в работе без объяснения причин.

В 2015 году она сообщила о домогательствах в Google. Представители компании попросили девушку не распространяться о случившемся и заверили, что меры уже приняты. После выхода расследования ДеВаул извинился за «ошибку в суждениях» и заявил, что Симпсон решили не брать на должность ещё до приглашения на фестиваль.

В материале The New York Times речь шла о трёх топ-менеджерах, которые домогались сотрудниц — ДеВауле, старшем вице-президенте компании Амите Сингхале и создателе Android Энди Рубине. Двое последних после внутренних расследований покинули компанию сами с «золотым парашютом» в несколько миллионов долларов. По данным Axios, ДеВаул не получил выходного пособия.

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