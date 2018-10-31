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Бастуйте на здоровье: Власти Киева пустили транспорт в обход митингующих

Общество

Акция протеста продолжалась всю ночь

Киев, 31 октября 2018, 11:51 — REGNUM  Киевская мэрия пустила общественный транспорт в обход участка дороги, заблокированного протестующими жителями окрестных домов, сообщило 31 октября информационное агентство «УНН».

Изменена схема движения маршрутных автобусов № 42, 45, 51, 63 и 115, заявили в пресс-службе мэрии.

Напомним, акция протеста жителей комплекса «Мега-Сити» началась вечером 30 октября. Люди требуют включить в их домах свет, воду и канализацию.

Ранее жилой комплекс был признан незаконным строительством. Жертвами аферистов стали около двух тысяч его жителей

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Акции протеста
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