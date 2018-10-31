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Фрагменты человеческих костей обнаружены в посольстве Ватикана в Риме

Общество

Начато расследование

Рим, 31 октября 2018, 11:31 — REGNUM  В здании посольства Ватикана в Риме обнаружены человеческие останки. Неожиданная находка была обнаружена во время проведения ремонтных работ в одной из пристроек к зданию нунциатуры в столице Италии. Об этом сообщает агентство ANSA.

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По данным пресс-службы Святого престола, это произошло вечером 30 октября. На место сразу же были направлены сотрудники жандармерии, о произошедшем известили и итальянские власти.

Пока точно неизвестно, кому принадлежат останки. Установить возраст, пол и дату смерти человека предстоит группе экспертов-криминалистов и сотрудников полиции, которую для расследования направил главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне.

По некоторым данным, найденные останки могут принадлежать одной из двух 15-летних девочек, пропавших в Риме при таинственных обстоятельствах в 1983 году. Одна из них — дочь служащего префектуры папского дома, ватиканская подданная Эмануэла Орланди. Она пропала без вести в июне того же года, тело девушки так и не обнаружили. Ранее, в мае 1983 года, бесследно исчезла дочь хозяев одного из столичных баров Мирелла Грегори.

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