Россия и Китай расширят сотрудничество в области здравоохранения

Москва, , 11:24 — REGNUM Россия и Китай договорились о расширении сотрудничества в области здравоохранения. Документ об этом подписали первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева и заместитель руководителя Государственного Комитета КНР по здравоохранению и здоровью Цуй Ли, сообщили в Минздраве РФ.

Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере медицины катастроф, лечении онкологических заболеваний, профилактике и лечении инфекционных заболеваний и др. Также страны будут развивать современные медицинские технологии и продолжать взаимодействовать в рамках контроля и надзора за обращением лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, намечено проведение совместных учений России и Китая по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обмен опытом российских и китайских медиков передовыми методиками.

Подробнее: Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере образования детей

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай расширят сотрудничество в сферах дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей. Меморандум об этом сегодня, 30 октября, в Пекине подписали Минпросвещения РФ и Минобразования КНР.

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